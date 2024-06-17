والي الخرطوم يقول بأن الحرب ألحقت اضراراً بالغة بالمعاقين ويؤكد دعمهم وحصرهم

شهد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة ومدير عام وزارة التنمية الاجتماعية صديق فريني وبمبادرة من والي الخرطوم شهدا بمدينة الفتح غربي كرري حشدا جماهيريا لأكثر من سبعمائة معاق تلبية لدعوة الوالي للاستماع الى قضاياهم والتفاكر حول حصرهم بعد أن تفرقت بهم السبل فضلا عن تقديم لحوم الأضاحي لهم.

حيث شكلت هذا الحشد نقلة نوعية لبرنامج ولاية الخرطوم لعيد الأضحى المبارك إستهدفت شريحة المعاقين كواحدة من الشرائح التي الحقت بها الحرب اضراراً كبيرة افقدت أغلبهم الدعم الرسمي والطوعي وبرزت حاجة ماسة للوقوف على أحوالهم.

و أكد والي الخرطوم أن الحرب أثرت على اغلب بيوت المواطنين وتوزعوا ما بين شهيد وجريح ومأسور وفقيد ومحاصر مبينا انهم بالولاية على علم بمعانآة الخرطوم التي كانت تستقبل أعداد كبيرة من المواطنين يعيش فيها ما يقرب ١٥ مليون كانوا آمنين يعيشون بسلام الى جاءت المليشيا الارهابية فقتلت واغتصبت وشردت ونهبت.

وحيا الوالي كل قطاعات المعاقين في عيد الأضحى معلنا عن تخصيص دعم لكل المعاقين الذين تم حصرهم لان إعاقتهم لا تمكنهم من العمل وسنجتهد في توفير الوسائل التعويضية لهم وشهد الإحتفال توزيع لحوم الأضاحي للمعاقين.

من جانبه اوضح مدير عام وزارة التنمية الإجتماعية صديق فريني هذا الإحتفال يجي في اطار اهتمام والي الخرطوم بالفئات التي تأثرت بالحرب وعلى رأسهم المعاقين كشريحة تحتاج إلى رعاية خاصة وأولوية في تقديم الدعم لافتا للحضور المميز للمعاقين فاق اكثر من ٧٤٠ معاق نسعى للوفاء بطلباتهم.

وقال رئيس اتحاد الاشخاص ذوي الإعاقة إن اتحاده يسعي الي جمع شملهم والتعرف على الاحتياجات وتحويلهم الي قطاع منتج وتم تحديد مواقعهم بعدد ٤٧ مربع وقريتين وتم حتى الآن حصر ٨٥١ معاق في ٣١ مريع.