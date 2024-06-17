الهلال الأحمر الكويتي ينفذ مشروع الاضاحي لأكثر من 1500 أسرة بالسودان

نفذت جمعية الهلال الأحمر الكويتي مشروع توزيع الاضاحي لأكثر من 1500 أسرة بمراكز إيواء النازحين بمدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الاحمر على مدار يومين.

وقال سعادة سفير دولة الكويت لدى السودان الدكتور فهد الظفيري إن هذا المشروع هو الأول من نوعه للجمعية التي كان تركز في مساعداتها على الجوانب الصحية والمساعدات الغذائية والطبية، معربا عن تقديره لإدارة الجمعية بالكويت على إنجاز هذا المشروع بالتعاون مع جميعة الهلال الأحمر السوداني.

وأوضح ان هذا المشروع جاء امتدادا لدعم إنساني مستمر منذ اندلاع الحرب في السودان عبر جسر جوي وصلت منها 18 طائرة بجانب سفينة للمساعدات الانسانية واخرى نقلت خلال الأيام الماضية ادوية لمرضي السرطان مقدمة من جمعية الهلال الأحمر بتكلفة بلغت مليون دولار.

وأفاد ان هناك مشروعات أخرى تم الاتفاق عليها بين الهلال الأحمر الكويتي ونظيره السوداني يجري تنفيذها في مجال مياه الشرب وأخرى سترى النور قريبا.