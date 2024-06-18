مدير شرطة ولاية القضارف يتلقي المعايدة من منسوبيه بالولاية

تلقي مدير شرطة ولاية القضارف السيد اللواء شرطة /عصام الدين محجوب محمد احمد المعايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك في دار الشرطة بالقضارف بحضور السادة مدراء الدوائر ومدراء الادارات العامة والمتخصصة وعدد من الساده الضباط بالولاية.

مشيدا بشرطة الولاية بكل مكوناتها والخطط التأمينية اللازمة في ظل الظروف الاستثنائية والمنعطفات الامنية الخطيرة التي تشهدها بلادنا داعيا الي بذل المزيد من الجهد واليقظه التامه لسد الثغرات وعدم إتاحة اي فرصه لضعاف النفوس وانه لابد من الانتشار الشرطي وتكثيف الحملات التي تساهم في ازاله الظواهر السالبة مؤكدا وقوفه التام وجاهزية شرطة ولاية القضارف ومساندتها للقوات المسلحة في معركة الكرامة داعيا ان يعم الأمن والاستقرار في ربوع بلادنا كما تفقد سيادته قوات الطوارئ والعمليات والتقى ضباط وضباط صف شرطة دائرة الطوارئ والعمليات مشيدا بالدور الكبير وانه لابد من تكثيف الجهود وتفعيل الارتكازات والاطواف الليلية واخذ الحيطة والحذر وان الشرطة ستضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بامن وممتلكات المواطنين وزعزعة استقرارهم.

المكتب الصحفي لشرطة السودان