سياسية
منظمة مشاد: إصرار المليشيات على استهداف المدنيين بشكل مباشر يعد تجاوز خطير لحقوق الإنسان واستفزاز صريح
قالت منظمة مشاد بأن إصرار المليشيات على استهداف المدنيين بشكل مباشر يعد تجاوز خطير لحقوق الإنسان واستفزاز صريح للبرتكولات والقانون الدولي الإنساني.
– نحذر من مغبة تمادي المليشيات في ارتكاب تلك الفظائع الوحشية والتي تتنافى والقيم الإنسانية
– نطالب كافة الهيئات الدولية والمؤسسات العدلية الدولية والمحلية بالتحقيق الفوري والشفاف في هذه الجرائم البشعة ومحاسبة المسؤولين عنها أمام العدالة.
– ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالتدخل العاجل لوقف الأعمال الإجرامية وحماية المدنيين من اعتداءات المليشيات.
الجزيرة – السودان
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