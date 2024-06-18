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محيط سلاح الذخيرة بمنطقة الشجرة بالخرطوم وصحراء شمال دارفور – تواصل الاشتباكات

2024/06/18
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سلاح المدرعات - السودان
تجددت الاشتباكات لليوم الثاني على التوالي بين الجيش وقوات الدعم السريع في محيط سلاح الذخيرة بمنطقة الشجرة العسكرية جنوبي الخرطوم، حيث سمع دوي انفجارات قوية، كما تستمر المعارك في عدة أحياء متاخمة لسلاح المدرعات
وكان الجيش أعلن أمس، تدمير عدد من الأهداف التابعة للدعم السريع في حي جبرة بمحيط سلاح المدرعات.
وتتواصل المواجهات العنيفة بين القوة المشتركة التابعة للحركات المسلحة وقوات الدعم السريع في صحراء شمال دارفور، وقالت قوات الدعم السريع إن قواتها دمرت أهداف للحركات المسلحة في منطقة “أم بار” بولاية شمال دارفور.
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