شركة الكهرباء تعتذرعن العطل المفاجي ببورتسودان وتنفيذبرمجة عاجلةوتدعوللترشيد

أصدرت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء بيانا توضيحيا لمواطني مدينة بورتسودان أعربت فيه عن اسفها لتنفيذ برمجة عاجلة للامداد المتاح لخروج أحد المحولين بمحطة النقل الرئيسية بالأمس عن الخدمة نتيجة عطل مفاجئ تسبب في نقص الامداد وفيما يلي تورد سونا نص البيان:-

توضح الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء لمواطني مدينة بورتسودان عن خروج أحد المحولين بمحطة النقل الرئيسية بالأمس عن الخدمة نتيجة لعطل مفاجيء تسبب في نقص الامداد مما يضطرنا اسفين الى تنفيذ برمجة عاجلة للامداد المتاح لحين الانتهاء من معالجة العطل.

ونطمئن المواطنين بأن جميع العاملين بشركتي النقل والتوزيع في حالة استعداد تامة ويعملون على اصلاح العطل.

عليه نعتذر لزبائننا الكرام وننوه بأخذ التحوطات اللازمة وفقا لبرمجة تمتد من 12الى 14ساعة مقسمة على فترتين نصفها صباحي والنصف الاخر مسائي.

كما نناشد المساعدة بترشيد الاستهلاك لتخفيف الاحمال لحين الانتهاء من صيانة العطل.

سونا