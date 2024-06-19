بطل المظلات أحمد الشاكر: لو ربنا شال امانتو في مليون راجل أحسن مننا حيكملو البديناه

قال بطل المظلات أحمد الشاكر بأنو لو ربنا شال امانتو في مليون راجل أحسن مننا حيكملو البديناه .. ولو كل القوات المسلحه السودانية استشهدت ، المواطن حيشيل السلاح وينهى التمرد .لأنو السودان محروس بي رجال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.