الخارجية :توضح حقيقة تصريح وزيرالخارجية حول العلاقات السودانية الروسية.

أصدرت وزارة الخارجية توضيحا صحفيا حول فبركة تصريح مزور نسبته جهة للسيد وزير الخارجية حول العلاقات السودانية الروسية وفيما يلي تورد سونا نص التوضيح :- قامت جهة مجهولة بفبركة تصريح مزور نسبته للسيد وزير الخارجية حول العلاقات السودانية الروسية، ووزعته باعتبار أنه منشور في موقع قناة الجزيرة السودان.

ومع ان التزوير غير متقن ولا ينطلي علي فطنة المتابعين، تود وزارة الخارجية أن توضح أن السيد الوزير لم يدل بهذا التصريح في اي وقت من الاوقات. كما أن التصريح المزعوم لا يوجد في موقع الجزيرة على عكس ما يظهر في الصورة المزورة للخبر.

سونا