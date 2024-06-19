سياسية
مدير شرطة ولاية القضارف يدشن برامج تهيئة بيئة العمل لمنسوبي الشرطة بالولاية
استجابة لموجهات رئاسة قوات الشرطة للاهتمام بمنسوبيها ولتهيئة بيئة العمل عبر الاداره العامة للتوجية والخدمات وتخفيف الاعباء المعيشية عن كاهل منسوبي الشرطة دشن اللواء شرطة عصام الدين محجوب محمد مدير شرطة ولاية القضارف الجمعية التعاونية في إدارة التوجيه والخدمات لمنسوبي شرطة ولاية القضارف بحضور مدراء الدوائر ومدراء الادارات العامة والمتخصصة.
اللواء شرطة عصام الدين محجوب محمد اوضح رئاسة شرطة الولاية تعمل وفق خطط وبرامج تستهدف تهيئة بيئة العمل وجعلها جاذبة عبر عدد من البرامج التي سيتم انفاذها بكل محليات الولاية ، مشيرا الي ان تدشين الجمعية التعاونية اليوم يعتبر من اولوليات المرحلة بهدف المساهمة في تخفيف اعباء المعيشة عن منسوبي الشرطة بولاية القضارف ، مضيفا ان الجمعية تحتوي على عدد (١٨) سلعة وصنف اساسية تساعد منسوبي الشرطة في الجانب المعيشي حتي يتفرغ تماما للقيام بواجباته في حفظ ارواح وممتلكات مواطني الولاية بجانب الخدمات الشرطية الأخرى.
العميد شرطة عادل علي محمد مدير دائرة الشئون العامة اشار الي اهمية الخطوة والتي تدعم منسوبي الشرطة ، مشيدا بحرص واهتمام رئاسة شرطة الولاية على دعمها لمنسوبيها حتى يتمكنوا من أداء كافة واجباتهم تجاه الوطن والمواطن
العقيد شرطة حسين مصطفي مدير إدارة التوجية والخدمات بالولاية اشاد بحرص رئاسة الولاية على توفير كل المستلزمات المعيشية واعدا باستمرار الجمعية التعاونية وتوفير كافة السلع الضرورية.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة