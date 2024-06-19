مدير شرطة ولاية القضارف يدشن برامج تهيئة بيئة العمل لمنسوبي الشرطة بالولاية

اللواء شرطة عصام الدين محجوب محمد اوضح رئاسة شرطة الولاية تعمل وفق خطط وبرامج تستهدف تهيئة بيئة العمل وجعلها جاذبة عبر عدد من البرامج التي سيتم انفاذها بكل محليات الولاية ، مشيرا الي ان تدشين الجمعية التعاونية اليوم يعتبر من اولوليات المرحلة بهدف المساهمة في تخفيف اعباء المعيشة عن منسوبي الشرطة بولاية القضارف ، مضيفا ان الجمعية تحتوي على عدد (١٨) سلعة وصنف اساسية تساعد منسوبي الشرطة في الجانب المعيشي حتي يتفرغ تماما للقيام بواجباته في حفظ ارواح وممتلكات مواطني الولاية بجانب الخدمات الشرطية الأخرى.