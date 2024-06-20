الادخار يمول مشروع خراف الاضاحي ل (1000) أسرة بالبحر الأحمر

قدم مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية فرع بورتسودان تمويلًا لمشروع خراف الأضاحي بقيمة 250 مليون جنيه، لصالح ألف أسرة من منسوبي وزارة التربية والتعليم بولاية البحر الأحمر.

وأوضح الأستاذ حسن ميرغني، مدير فرع المصرف في بورتسودان، أن التمويل شمل ألف أسرة من منسوبي وزارة التربية والتعليم في جميع محليات الولاية الـ12. وأكد أن التمويل تم بشروط ميسرة تمتد لعشرة أشهر، حيث يصل سقف التمويل للأسرة الواحدة إلى 250 ألف جنيه.