والي الخرطوم يقف على تجهيزات الخريف والإرتكازات المتقدمة ومراكز الإيواء

وقف والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة الاربعاء على جملة من مواقع العمل شملت العمل الجاري لتجهيز مصارف وخيران ومصبات الخريف وفقا للخطة التي وضعتها هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه ومحليتي كرري وامدرمان واستمع الوالي الى تقرير حول المواقع التي يجري العمل فيها.

واوضح مدير المشروعات بالهيئة التجاني يعقوب ان جميع المصارف الرئيسية بكرري يجري فيها عمل مكثف ويتوقع الانتهاء منها خلال الايام القادمة. من جهته أثنى والي الخرطوم على عمال هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه الذين يعملون في عطلة عيد الأضحى المبارك لتجهيز المصارف.

وقال رغم الظروف المالية ومحدودية الموارد المالية غير ان الهيئة ظلت تعمل في صيانة الطرق وتأهيل المصارف. من جهة أخرى تفقد والي الخرطوم عددا من الإرتكازات والمرابطين بالخطوط الأمامية وحيا الوالي المرابطين الذين ظلوا متواجدين لشهور لحماية الخرطوم وقدم لهم التهاني بالعيد وتمنى تحقيق الانتصار قريبا على بقايا المليشيا المتمردة.

الى ذلك تفقد والي الخرطوم بحضور الأمين العام المُكلف لديوان الحكم المحلي إيهاب هاشم اسماعيل والمدير التنفيذي لمحلية كرري أحمد المصطفى مركز إيواء الجزيرة اسلانج بغرض تقديم التهاني بالعيد وتفقد احوال المواطنين وتعهد الوالي بتوفير المعينات لمراكز الإيواء لاعانة المواطنين الذين اجبرتهم الحرب على مغادرة منازلهم.