والي الخرطوم يزور المعاشيين تقديراً لعطاءهم وخدمتهم للوطن

قام والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة الاربعاء بزيارات للمعاشيين باعتبارهم من الرموز والشخصيات العامة التي كرست وقتها وعلمها لخدمة الوطن.

وقال الوالي إن هذه الزيارات تأتي وفاءً لكل من اعطى لوطنه وشعبه حتى بلوغ سن المعاش للاطمئنان على أحوالهم في ظل الحرب التي كانت لها آثار بالغة على قطاع المعاشيين.

وشملت الأستاذ محمد مصطفى قسم الله والذي تدرج في سلم الضباط الإداريين وكان آخرها منصب الامين العام لحكومة ولاية الخرطوم..حيث ظل يقدم خبرته وتجربته ويكرس وقته لخدمة الولاية فهو ملم بكل تفاصيل احتياجات وخدمات الولاية.

كما شملت الزيارة سراج الشريف الذي عمل بالسلك الاداري وتنقل في عدد من المواقع. و زار والي الخرطوم الباشكاتب عبد الرحيم جامع الذي كان مميزا في اداءه وترك بصمات واضحة في كل موقع عمل به.