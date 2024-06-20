درقي: هناك مجموعات تعمل على إعاقة وصول عمل المنظمات الدولية العاملة في الحقل الإنساني

قال مفوض العون الإنساني مصطفى محمد درقي بأن هناك مجموعات تعمل على إعاقة وصول عمل المنظمات الدولية العاملة في الحقل الإنساني وتسعى من أجل إيقاف المساعدات عبر معبر “الطينة” الحدودي بين السودان وتشاد وسيتم الكشف عنها قريباً.

الجزيرة – السودان