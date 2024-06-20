سياسيةأبرز العناوين

سامانثا باور: ناقشت مع المبعوث الأمريكي الخاص بالسودان الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار لحماية المدنيين

2024/06/20
اشتباك الجيش والدعم
حرب السودان
قالت سامانثا باور بأنها ناقشت مع المبعوث الأمريكي الخاص بالسودان الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار لحماية المدنيين، وقالت مصادر للجزيرة بأن قوات الدعم السريع تستهدف بالمدفعية الثقيلة عدد من أحياء الثورات بمحلية كرري بأم درمان.
448609976 862004195958585 1027414578999521179 n.jpg?stp=dst jpg p526x296& nc cat=110&ccb=1 7& nc sid=5f2048& nc eui2=AeG2LV6DHRYICL5hz5omWHMmWMvTbrUNNhpYy9NutQ02GtX6faNYCF4CbOYX OzVMMya GDmTyNyCN0ETz2n3VyW& nc ohc=W 1RVKYMWuMQ7kNvgEHelvr& nc ht=scontent.fcai19 8
448635513 862111105947894 2836521329226917250 n.jpg?stp=dst jpg p526x296& nc cat=1&ccb=1 7& nc sid=5f2048& nc eui2=AeHAXXg8xz3UzSmONRsZVBmzw3 U3VnZyvPDf9TdWdnK8wsaW3a6qNBl5pWdSwjJDoI46Gl9Nccdy V9i0PMq0PA& nc ohc=vKdUMKB wl8Q7kNvgELygAw& nc ht=scontent.fcai19 8
الجزيرة – السودان

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/06/20