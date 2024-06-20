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سامانثا باور: ناقشت مع المبعوث الأمريكي الخاص بالسودان الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار لحماية المدنيين
قالت سامانثا باور بأنها ناقشت مع المبعوث الأمريكي الخاص بالسودان الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار لحماية المدنيين، وقالت مصادر للجزيرة بأن قوات الدعم السريع تستهدف بالمدفعية الثقيلة عدد من أحياء الثورات بمحلية كرري بأم درمان.
الجزيرة – السودان
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