رئيسا المقاومة ومسار الوسط يتفقدان الخطوط الأمامية لدفاعات سنار

قام وفد من قيادات المقاومة الشعبية ومسار الوسط بزيارة للخطوط الأمامية لدفاعات محور سنار.

إلى ذلك حيا الوفد الزائر الجهاز التنفيذي لولاية سنار وعلى رأسهم الوالي المكلف توفيق محمد علي كما حيوا قادة معركة الكرامة وعلى رأسهم اللواء ركن دكتور ربيع عبدالله قائد متقدم النيل الأزرق ، وقائد الفرقة 17 مشاة اللواء ركن عثمان اسماعيل سراج وقائد اللواء 265 دفاع جوي العميد ركن علي حسن بيلو وقائد جهاز المخابرات اللواء الفاتح مصطفى ومدير شرطة الولاية اللواء طارق الريح ومفوض العمل الانساني محمد دونتاي.

كما قدموا التهنئة بمناسبة عيد الفداء الذي جاء والأمة السودانية تتعرض لغزو أجنبي ومؤامرة دولية تستهدف تاريخه ومقوماته وموارده. وفي كلمته أعرب رئيس مسار الوسط الشيخ التوم هجو عن فخره بانضمامه للخطوط الأمامية مع المقاومة الشعبية التي يقودها فتية أقوياء آمنوا بربهم وزادهم هدى وقدموا الكثير ولا يزالون يواصلون المسيرة بكل ثبات مقدمين نموذجآٓ للفداء.

وأشاد هجو بدعم الدولة مستعرضآٓ نتائج زيارته الأخيرة لبورتسودان. و حيا القائد العام لقوات الشعب المسلحة وقال ان دعمه وتشجيعه يزيدهم عزيمة وحماسآٓ لتحقيق النصر، كما حيا القوات المشتركة في دارفور مهنئا اياهم بالانتصارات الكبيرة.

من جانبه أكد رئيس المقاومة الشعبية ولاية سنار مصطفى شوقي أن الشعب السوداني يقدم فلذات أكباده فداء لكرامة وعزة الوطن وحماية لموارده ومقاصد شرعه ، مقدمآٓ التهنئة بالانتصارات في دارفور ومدرعات الشجرة وبابنوسة.

وقدم شكره للقائد العام للقوات المسلحة على دعمه للمقاومة الشعبية بمختلف أنواع الأسلحة المتخصصة، مبشرآٓ بقرب الاحتفالات بالنصر في محور سنار.

وامتد شكره كذلك لنائب رئيس مجلس السيادة الفريق مالك عقار على دعمه المادي للمقاومة الشعبية ، والفريق أول أمن مفضل مدير جهاز المخابرات العامة على دعمه المالي المباشر، ومدير عام قوات الشرطة وزير الداخلية على دعمه العيني وتمتين العلاقات مع الشرطة المجتمعية، وعدد من قطاعات الدولة التي تدعم خيار المقاومة الشعبية بهدف هزيمة المليشيا المتمردة مؤكدآٓ جاهزية الكتائب من سنار وشرق سنار مشيرآٓ إلى المستوى المتقدم من التدريب والإعداد الذي يمكن هذه الكتائب من هزيمة التمرد في كل شبر دنسته أقدامهم بأرض السودان.