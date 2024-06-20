الإدارةالاهليةتعلن عن حلف يضم (20)قبيلة دعماً للقوات المسلحةلمعركة الكرامة

احتشدت الإدارة الاهلية بولاية الخرطوم اليوم في لقاء جامع بمنطقة الشيخ الطيب بالريف الشمالي وسط حضور مميز جمع كل زعماء الادارة الأهلية وخاطب اللقاء والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة وأعلن من خلاله المك محمد عجيب الهادي مك قبيلة الجموعية عن تجمع ٢٠ قبيلة تحت حلف الكرامة .

وأكد الحلف انحيازه التام للقوات المسلحة وأنه لا مساومة في قضايا الوطن وأن القوات المسلحة هي الوعاء الوطني والمدافع الاول عن الدولة والتصدي للعدوان الخارجي الذي اصبح مكشوفا وبالادلة والبراهين.

فيما اكد مولانا النعمان الشيخ محمد صالح ممثل مسيد الشيخ الطيب سنخرج من هذه النقمة بنعمة كبيرة وباشائرها بدأت تلوح الآن بتوحيد الشعب السوداني وتمايز الصفوف وخروج أعداء الوطن للعلن وطالب بتكوين لجنة اعلامية وطنية للتصدي للذين يستهدفون الشعب السوداني والإدارة الاهلية تعلن عن حلف يضم (20)قبيلة دعماً للقوات المسلحة لمعركة الكرامة والتصدي للعدوان الخارجي واستنفار أهل المال والفكر لوضع دراسات وخطط لتجاوز آثار الحرب. القيادي حامد مجدد العبيد ممثل التنسيقية العليا للإدارة الاهلية قال نحن رهن الإشارة للقوات المسلحة لتحرير كامل الأرض من المليشيا نقف مع جيشنا في خندق واحد. اللواء إبراهيم الجالي قائد منطقة وادي سيدنا العسكرية اكد أن القوات المسلحة إنتهت من المرحلة الاولى وبدأت الآن المرحلة الثانية لمعركة الكرامة واشاد بالادارة الاهلية التي ظلت تدعم القوات المسلحة.

والي الخرطوم قال أن القبائل التي كانت حواضن للتمرد أعلنت فك الارتباط بالمليشيا واكدت تأييدها للقوات المسلحة كممثل شرعي للوطن وقال الوالي أن الادارة الاهلية الآن في قلب المعركة بانخراطهم في معسكرات التدريب والاستنفار ونحي القيادات الأهلية التي فضلت البقاء مع المواطنين.

وطالب الوالي حلف القبائل بفضح المخططات وكشف الطابور الخامس واعادة الشباب المغرر بهم الذين استدرجتهم المليشيا بالمال وأغرتهم باستباحة ممتلكات المواطنين.

سونا