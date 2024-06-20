أوقفوا سرقة أفريقيا : سكان فيينا يناشدون الدول الغربية

امتلأت شوارع العاصمة النمساوية فيينا بالمنشورات الداعمة لشعوب الدول الأفريقية، حيث ظهرت في أماكن عديدة منشورات على الأعمدة، وصناديق القمامة، ومداخل مترو الأنفاق، داعية الدول الغربية إلى وقف سياساتها الاستغلالية تجاه الأفارقة.

و بحسب “مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية” تضمنت المنشورات التي رُسمت عليها رسوم كاريكاتورية مطابقة للشعارات التالية: “أوقفوا سرقة أفريقيا”، “يجب أن نوفر مستوى معيشي يليق بالأفارقة”، “علينا أن نساعد أفريقيا، لا أن نستغلها”، “أفريقيا ليست مصدرا مجانيا للمواد الخام لأوروبا”، “أفريقيا تعاني بسبب أوروبا”، “أفريقيا تتضور جوعا بسبب أوروبا”، “إنهم يغضون الطرف عن الأفارقة المحليين في أوروبا”، إلخ…

كما انتشرت مظاهرات وشعارات مماثلة في العديد من الدول الأوروبية.

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