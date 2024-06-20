تصريح صحفي حول اجتماع اللجنة السياسية للكتلة الديمقراطية

انعقد الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024 اجتماعٌ عالي المستوى للجنة السياسية للكتلة الديمقراطية بدعوة كريمة من القائد مني أركو مناوي رئيس اللجنة وحضور السيد مولانا جعفر الميرغني رئيس الكتلة الديمقراطية وأعضاء اللجنة. تناول الاجتماع العديد من القضايا والأجندة.

في البداية، ترحم الاجتماع على أرواح شهداء الوطن في كل ربوع السودان وحيا الاجتماع الشعب السوداني وتلاحمه مع قواته المسلحة وجدد المجتمعون دعمهم وتمسكهم بوحدة السودان وترابه ووقوفهم مع القوات المسلحة السودانية والقوات المشتركة والشباب والنساء للدفاع عن السودان ودحر العدوان عليه. استمع الاجتماع لتنوير من القائد مني أركو مناوي، رئيس اللجنة السياسية في الكتلة، حول الوضع السياسي والتطور العملياتي في دارفور.

ناقش الاجتماع بإستفاضة دعوة الآلية رفيعة المستوى بالاتحاد الإفريقي للكتلة الديمقراطية، مجددًا موقفها الثابت نحو السلام الذي يلبي تطلعات الشعب السوداني. كما جدد ترحيب الكتلة بكل الجهود المخلصة لتسهيل الحوار السوداني-السوداني. إنه سيخضع لمزيد من النقاش والتشاور داخل الكتلة وحلفائها وسيتم الرد عليه بما يحافظ على رغبات الشعب السوداني الذي عبر عنها برفضه لمليشيا الجنجويد وضرورة محاسبتها على جرائمها في حق الشعب السوداني والدولة السودانية، وشكر الآلية على حرصهم للتواصل مع الكتلة وقيادتها.

ناقش الاجتماع أيضًا الموقف من المبادرة المصرية المطروحة مرحبًا بها وأوصى بمزيد من التواصل مع الجهات ذات الصلة لمزيد من النقاش والتعاطي معها باعتبار أن الشقيقة مصر لها دور محوري وموقف قوي مع أهل السودان في معركتهم من أجل السلام والوحدة والاستقرار.

ناقش الاجتماع أيضًا التحرك الإقليمي والدولي للكتلة والنشاط في ولايات السودان المختلفة الداعم لمؤسسات الدولة مشيدا بالدول الشقيقه والصديقه الداعمه للسودان واهله في محنتهم.