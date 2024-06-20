صور وفيديو اقتحام التلفزيون .. والي البحر الأحمر المكلف مصطفى محمد نور يزور مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ببورتسودان

زار والي البحر الأحمر المكلف مصطفى محمد نور مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ببورتسودان. وذلك على خلفية الأزمة بدخول محتجين لمبنى التلفزيون لدعم مذيعة اتهمت مدير التلفزيون بحرمانها من لبس الزي المحلي على الشاشة القومية.

واقتحم مواطنون مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ببورتسودان احتجاجاً على منع مقدمة برامج من الظهور بزي قبائل الشرق على شاشة التلفزيون.

الجزيرة – السودان