سياسيةمدارات

صور وفيديو اقتحام التلفزيون .. والي البحر الأحمر المكلف مصطفى محمد نور يزور مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ببورتسودان

2024/06/20
113
زار والي البحر الأحمر المكلف مصطفى محمد نور مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ببورتسودان. وذلك على خلفية الأزمة بدخول محتجين لمبنى التلفزيون لدعم مذيعة اتهمت مدير التلفزيون بحرمانها من لبس الزي المحلي على الشاشة القومية.
واقتحم مواطنون مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ببورتسودان احتجاجاً على منع مقدمة برامج من الظهور بزي قبائل الشرق على شاشة التلفزيون.
448730202 862587489233589 2313818188762045379 n.jpg?stp=dst jpg s600x600& nc cat=1&ccb=1 7& nc sid=5f2048& nc eui2=AeHTeps4TReRwHKWXBmjqMmNCOtEJ LzWdkI60Qn4vNZ2XNX pZ1kD52NkZynLVkiz X0U2 v6DkeA9iN8kYwHtP& nc ohc=Qldyz1McwPkQ7kNvgGleOUg& nc ht=scontent.faly1 4
448585562 862587579233580 6700983526528156679 n.jpg?stp=dst jpg s600x600& nc cat=1&ccb=1 7& nc sid=5f2048& nc eui2=AeGzF4DRd8LJ9sNDop QtG8l y4Xab17eln LhdpvXt6WYBJwycHdyO1uejzRgSpwe9rwjt mhHGjKXtryiZ2biY& nc ohc=yd GQVymjsQ7kNvgG3172i& nc ht=scontent.faly1 4
448857616 862587612566910 3627914061520903271 n.jpg?stp=dst jpg s600x600& nc cat=1&ccb=1 7& nc sid=5f2048& nc eui2=AeGAhO1Hp vziSQJoUb5beTaySiu76qsCSjJKK7vqqwJKI86phyuMAjGHkkeXrMmwZ6s altOeq3sv95wXRmZDfF& nc ohc=O0l pIfpWd0Q7kNvgFT8kUL& nc ht=scontent.faly1 4
الجزيرة – السودان

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/06/20