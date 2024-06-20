الفولة والخرطوم .. تجدد العمليات العسكرية

تجددت العمليات العسكرية صباح الخميس في الخرطوم، حيث قصف الجيش بالمسيرات مواقع للدعم السريع في محيط سلاح المدرعات ومحيط المدينة الرياضية.

وشهدت الليلة الماضية قصفا مدفعيا عنيفا لقوات الدعم السريع على مدينة أمدرمان، حيث لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم بينهم متطوع في مستشفى النو بأمدرمان.

وأفادت مصادر محلية ل″الشرق″ بوقوع اشتباكات عنيفة صباح الخميس في مدينة الفولة عاصمة غرب كردفان وشن طيران الجيش غارات جوية علّى تحركات الدعم السريع حول المدينة.

الشرق للأخبار