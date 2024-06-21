المملكة تدعو إلى حل سياسي يحترم وحدة السودان

جددت المملكة العربية السعودية موقفها الثابت والداعم لجمهورية السودان وشعبها الشقيق في أزمته الحالية.

جاء ذلك خلال مشاركة المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة في جنيف، السفير عبدالمحسن بن ماجد بن خثيلة، في حوار تفاعلي عقده مجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع في السودان.

وفي بيان أمام مجلس حقوق الإنسان، عبر المندوب الدائم للمملكة عن قلق السعودية إزاء استمرار العمليات العسكرية في السودان والمعاناة الناجمة عنها، مجدداً الدعوة إلى العودة للحوار تمهيداً للتوصل إلى حل سياسي يجنب الأشقاء ويلات الحروب. وشدد على ضرورة حماية المدنيين والعاملين في المجال الإغاثي والإنساني، والحفاظ على البنية التحتية، مؤكداً أن المملكة تدعو إلى حل الأزمة السودانية من خلال حوار سياسي سوداني – سوداني، يحترم وحدة وسيادة السودان ومؤسساته الوطنية. وأشار إلى أن المملكة استضافت محادثات جدة بين طرفي الأزمة في السودان؛ من أجل تثبيت الهدنة والتوصل إلى اتفاق نهائي؛ لوقف إطلاق النار، وإنهاء الأزمة بما يحفظ للسودان الشقيق سيادته ووحدته، ويمكّنه من استعادة أمنه واستقراره ومسيرته إلى مستقبل أفضل بإذن الله.

جريدة الرياض