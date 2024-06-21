بالصور.. والي الخرطوم يتفقد ضحايا تدوين المليشيا العشوائي

تفقد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة الخميس بمستشفى النو بالثورة مصابي التدوين الذي وجهته المليشيا الإرهابية أمس للأحياء السكنية في كرري وأمبدة وأمدرمان وخلف ٣ شهداء و٢٧ جريح تم اسعافهم كما استهدفت مسجد مستشفى النو واستشهد داخله أحد المتطوعين.
وذلك بحضور رئيس لجنة الطوارئ الصحية دكتور محمد ابراهيم وأعضاء اللجنة ومدير مستشفى النو دكتور جمال الطيب.
وأثنى والي الخرطوم على العاملين بمستشفى النو الذين يعملون على مدار الساعة في اسعاف مصابي التدوين العشوائي وعلاج حالات الطوارئ والحالات الباردة وأضاف الوالي أن المليشيا بعد اصبحت تتلقى الهزائم المتلاحقة اصبحت تنتقم من المواطن كما تفعل في الجزيرة ودارفور وكرفان والنيل الأبيض بعد أن نهبته وسرقته، مما يؤكد أن حربها ضد المواطن وترفض الخروج من المنازل.
وتعهد الوالي بالعمل مع لجنة الطوارئ الصحية لتوفير احتياجات مستشفى النو لمقابلة الطوارئ كما تفقد الوالي مرضى غسيل الكلي ومنتظري العمليات بمركز الشهيد عثمان مكاوي ووجه الوالي الإهتمام بالمرضى الذين ليس لهم مرافقين.
سونا
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