سياسية
اتفاقية تعاون فني بين السودان والمنظمة العالمية للملكية الفكرية
ابرم وزير العدل د. معاوية عثمان محمد خير، مساء الخميس اتفاقية تعاون فني بين جمهورية السودان والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ليتم بموجبها إنشاء نظام رقمي لإدارة الملكية الصناعية في إطار الدعم الاستشاري والتقني الذي تقدمه المنظمة للأمانة العامة للملكية الفكرية بوزارة العدل، ووقع على الاتفاقية من جانب المنظمة السيد كينشرو ناسيومي، مساعد المدير العام للمنظمة.
وأثنى الوزير على علاقات التعاون القائمة مع المنظمة، معربًا عن شكر وتقدير السودان للدعم الاستشاري والفني الذي ظلت تقدمه المنظمة لتعزيز قدرات الأمانة العامة الوطنية للملكية الفكرية. وأكد معاليه أن السودان يولي اهتماماً كبيراً لتعزيز وحماية الملكية الفكرية، إيماناً بدورها في تنمية الاقتصاد السوداني وحماية السلع الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية والإيرادات التجارية، كما يسعى إلى بناء قدرات المؤسسات المعنية بالملكية الفكرية بما في ذلك الجامعات ومراكز البحوث.
وتطرق الوزير للحديث عن الأوضاع الراهنة في البلاد التي نتجت عن تمرد مليشيا الدعم السريع وتداعياتها السلبية على قطاع الإبداع والابتكار والمؤسسات الوطنية والبنية التحتية للبلاد، معربًا عن تطلع السودان إلى دعم المنظمة العالمية للملكية الفكرية في إعادة بناء هذا القطاع المهم للتنمية والازدهار في مرحلة الإعمار ما بعد الحرب.
سونا
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