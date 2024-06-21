والي الخرطوم يتفقد أحوال عدداً من الرموز الفنية

تفقد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة الخميس مجموعة من الشخصيات العامة التي تركت بصمات واضحة في حياة السودانيين من خلال عطاءهم وابداعهم كما تأتي الزيارة تقديرا لهم ووللتعرف على أحوالهم في زمن الحرب.

وشملت الزيارة أسرة الراحل الشاعر محمد علي أبوقطاطي الذي كتب العديد من الاغنيات الخالدة وتغنى بها كبار المطربين وكان قد تم تكريمه بوسام الجدارة قدمه له الرئيس الاسبق جعفر نميري كما تم منحه وسام الجمهورية في العام ١٩٨٢ من الرئيس الكوري كيم سول سونغ .

كما شملت الزيارة الفنان جمال النحاس أحد رواد أغنية حقيبة الفن وعضو مؤسس في اتحاد فن الغناء الشعبي بحضور رئيس الاتحاد المطرب عوض الكريم عبد الله والذي ناشد زملائه المطربين بالعودة لارض الوطن والمشاركة بالغنية لانها أهم من الطلقة.

كما شملت الزيارة أسرة الشاعر محمد علي ابو قطاطي الفينا مشهودة تداعيات الحرب أثرت على حياة المواطنين لذلك نتفقد الشخصيات التي قدمت للوطن، وزيارة الفنان جمال النحاس بحضور الفنان عوض الكريم عبد الله رئيس اتحاد فن الغناء الشعبي وشملت الزيارة الكابتن محمد بابكر المغربي هداف فريق الموردة والفريق القومي والكابتن احمد بريش هداف فريق الموردة.