سياسية
حكومة ولاية غرب كردفان: نناشد كافة المستنفرين والمقاومة الشعبية للاستعداد للمعركة الفاصلة لطرد المليشيا
حكومة ولاية غرب كردفان:
– نناشد كافة المستنفرين والمقاومة الشعبية للاستعداد للمعركة الفاصلة لطرد المليشيا المتمردة والإرهابية من المناطق التي تتواجد بها.
– موقفنا صامد صمود الجبال من أجل إسناد ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى بكل أنحاء الولاية وحماية المدنيين.
الجزيرة – السودان
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