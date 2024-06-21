سياسية

حكومة ولاية غرب كردفان: نناشد كافة المستنفرين والمقاومة الشعبية للاستعداد للمعركة الفاصلة لطرد المليشيا

2024/06/21
folasudan1
الفولة - غرب كردفان
حكومة ولاية غرب كردفان:
– نناشد كافة المستنفرين والمقاومة الشعبية للاستعداد للمعركة الفاصلة لطرد المليشيا المتمردة والإرهابية من المناطق التي تتواجد بها.
– موقفنا صامد صمود الجبال من أجل إسناد ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى بكل أنحاء الولاية وحماية المدنيين.
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الجزيرة – السودان

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