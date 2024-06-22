النائب العام “البخاري” يجتمع برئيس مجلس حقوق الإنسان “زنيبر”

في إطار استعراضه لجهود الدولة والقضاء السوداني في تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، اجتمع معالي النائب العام مولانا ياسر بشير البخاري، رئيس اللجنة الوطنية، صباح الجمعة، بالسيد السفير عمر زنيبر رئيس مجلس حقوق الإنسان، حيث قدم معاليه شرحا لأعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان منذ إندلاع تمرد المليشيا.

وأكد معاليه حرص ورغبة وقدرة القضاء الوطني وأجهزة العدالة على أداء مهامها في تلقى الشكاوى وتقييدها ومباشرة التحريات والتحقيقات والحكم فيها. كما أكد كفالة النظام القانوني لحقوق المتهمين في محاكمة عادلة.

وأشار معاليه إلى الحاجة إلى التعاون الدولي في المجالات الجنائية نظراً لارتباط بعض القضايا بالخارج مثل المنهوبات التي نقلت لخارج الحدود فضلاً عن وجود عدد من الضحايا والشهود ببعض الدول خصوصاً في دول الجوار المباشر للسودان، وقدم سيادته نسخة من التقرير المرحلي لأعمال اللجنة.

بدوره رحب السيد رئيس مجلس حقوق الإنسان بمعالي النائب العام، وأكد دعمه الكامل لوحدة السودان وسيادته وإحترام نظامه القانوني والقضائي كما أشاد بالمجهودات التي تبذل في المسار الوطني مؤكداً على دعمها.