عبدالله زايد: السودان نجح دبلوماسيا ويقود زمام المبادرة في معركة الكرامة

أكد المهندس عبدالله عيسى زايد، وزير الزراعة والغابات بإقليم النيل الأزرق، أن السودان حقق انتصاراً دبلوماسياً ويقود الآن زمام المبادرة في معركة الكرامة ضد الميليشيات المتمردة. وأوضح في تصريح لوكالة (سونا) أن النيل الأزرق آمن ومستقر، ويملك مساحات زراعية وبستانية شاسعة، لكنه يحتاج إلى توفير المدخلات والتمويل.

وأشار إلى أن اهتمام الدولة بتمويل الموسم الزراعي في الإقليم سيمكنها من اتخاذ قراراتها بحرية وسد جميع الثغرات الإقليمية والدولية التي قد تحمل شروطاً قبل تقديم المساعدات الإنمائية للسودان.

وأوضح الدكتور أبوبكر الطاهر، المدير العام لوزارة الزراعة والغابات بالإقليم، أن حكومة الإقليم، ممثلة في الوزارة، شكلت غرفة عمليات لإنجاح الموسم الزراعي وأعدت خطة طموحة تهدف إلى زراعة 4 ملايين فدان. كما أطلقت مبادرات غير مسبوقة بإنشاء مراكز للخدمات الزراعية والتنمية الريفية لتعمل ميدانياً على مستوى المشاريع الزراعية والبستانية، وزودتها بالمعدات والموارد اللازمة، إضافة إلى دعمها بمهندسين زراعيين وإنشاء محفظة تمويلية لتمويل الموسم الزراعي مع الاهتمام بتمويل صغار المنتجين.