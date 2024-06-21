سياسية
الخارجية : السودان لم يعتذر للإمارات
أصدرت وزارة الخارجية بيانا اكدت فيه ان السودان لم يعتذر للإمارات وان ما تداولته الوسائط بشأن اعتذار سفير السودان في ابو ظبي للسلطات الاماراتية بشأن خطاب مندوب السودان في الأمم المتحدة الحارث إدريس، عار تمامآ من الصحة وفيما يلي تورد سونا نص البيان:
السودان وزارة الخارجية مكتب الناطق الرسمي وإدارة الأعلام. توضيح تداولت بعض الوسائط الإجتماعية خبرا كاذبا ومجهول المصدر مفاده أن سفير السودان في أبو ظبي قدم إعتذارا لسلطات أبو ظبي عما ورد في الخطاب الذي ألقاه المندوب الدائم للسودان لدي الأمم المتحدة في اجتماع مجلس الأمن يوم 13 يونيو الجاري.
تؤكد وزارة الخارجية أن الخبر المعني عار تماما من الصحة، وأن الخطاب الذي ألقاه السيد السفير الحارث أدريس في الاجتماع هو الموقف الرسمي للسودان حول ما بحثه إجتماع مجلس الأمن. الجمعة 21 يونيو 2024.
سونا
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