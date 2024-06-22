سياسية
مناوي: تأمل ما الفرق بين كلمات احمد هارون امسح اكسح ما جيب حي وكلمة البشير قال فيها لا داير اسير ولا جريح
قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بأن الذين يبررون حربهم علي السودان بانها حرب ضد الاسلامين ، تأمل ما الفرق بين كلمات احمد هارون امسح اكسح ما جيب حي وكلمة البشير قال فيها لا داير اسير ولا جريح ؟
وأضاف مناوي في حسابه على تطبيق “أكس” بأن الفرق ان هذه المليشات تطبق القول بالفعل . اسري معركة فولا امس يُقتلون بدم بارد بعد الأسر.
رصد وتحرير – “النيلين”
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