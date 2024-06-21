سعوديون يفتخرون بوجود السودانيين في أرضهم.. “قالوا : هُنَا السُّودانُ! قلتُ :وجوهُهُمْ بَسَّامةٌ، وقلوبُهمْ بَيضاءُ!”

افتخر مجموعة من الكتاب والإعلاميين السعوديين بوجود السودانيين في أرضهم واختيارهم للملكة كملجأ بعد الحرب التي يشهدها السودان.

وقال الكاتب ياسين سالم على منصة “أكس” السودانيين اخوتنا ويعيشون بيننا وربي يحفظهم نعتبرهم منا وفينا إلى ان تزول هذه الغمّة عن بلادهم . وانا كسعودي اقول: أنا سعودي والسوداني اخي.

وقال الشاعر د. مطلق الحبردي:

قالوا : هُنَا السُّودانُ!

قلتُ :وجوهُهُمْ بَسَّامةٌ، وقلوبُهمْ بَيضاءُ!

الباذلون على ضآلَةِ وُجْدِهِمْ ماتبذلُ الكُرَماءُ والأُمَراءُ!

المُوسِرون تعَفُّفَاً وكرامةً حتى وإنْ قالوا:هُمُ الفقراءُ!

الأطولون،الفارعون الأجملون،الطيّبون،ومالَهمْ نُظَراءُ!

الهادرون كماءِ نِيلَيْهمْ نقاءً، لم ينلْ من عزمِهم إعياءُ!



الصّابرون على مكائدِ عصرِهم، والشّامخون إذا طما الأُجَرَاءُ!

النَّاذرون دماءَهم(لِدَخيلِهمْ) مهما تَفَرْعَنَ بينهمْ دُخَلاءُ!

الحاملون الشَّمسَ فوق كُفوفِهم لم تستطعْ إطفاءَها الظَّلْماءُ!

ساروا إلى وجهِ النَّهارِ، وأوغلوا في مَحتِدٍ يَرقى به الشُّرفاءُ!

وتشامخوا حتى تَقازمَ ليلُهم مهما تفاقمَ بالظلام أضاءُوا…!!

ودعا سعوديون إلى استضافة كل السودانيين الذين يرغبون في الوصول إلى أرض المملكة العربية السعودية لحين انتهاء الأزمة الحالية، وتفاعل المعلقون السودانيون مع تغريدات السعوديين، حيث شكروهم على شعورهم الطيب.

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قالوا : هُنَا السُّودانُ!

قلتُ :وجوهُهُمْ بَسَّامةٌ،

وقلوبُهمْ بَيضاءُ! الباذلون على ضآلَةِ وُجْدِهِمْ

ماتبذلُ الكُرَماءُ والأُمَراءُ! المُوسِرون تعَفُّفَاً وكرامةً

حتى وإنْ قالوا:هُمُ الفقراءُ! الأطولون،الفارعون الأجملون،الطيّبون،ومالَهمْ نُظَراءُ! الهادرون… — د.مطلق الحبردي (@Mutlaq_AMM) June 21, 2024

لم نفعل إلا الواجب ،، من نشر بسيط جداً لمعاناة 1٪ من معاناة اخوتنا في #السودان_المنسية #السودان_خارج_التغطية_الإعلامية 🇸🇩 — ياسين سالم (@Yaseensaz1) June 21, 2024

رصد وتحرير – “النيلين”