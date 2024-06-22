البرهان يتلقى برقية تهنئة من المنفي بمناسبة عيد الاضحى

تلقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ، برقية تهنئة من رئيس دولة ليبيا د.محمد يوسف المنفي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وعبر فخامته عن تمنياته لرئيس مجلس السيادة والشعب السوداني بموفور الصحة والسعادة، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة على الشعوب العربية والإسلامية قاطبة بالخير واليمن والبركات.

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