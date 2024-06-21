البرهان يتلقى برقية تهنئة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الأضحى

تلقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ، برقية تهنئة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وعبر السيسي في برقيته” عن تمنياته لرئيس مجلس السيادة والشعب السوداني بموفور الصحة والسعادة، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة على الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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