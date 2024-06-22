المدير التنفيذي لمحلية كرري يدشن حملة مكافحة نواقل الأمراض ويتفقد المصابين بمستشفى النو

دشن المدير التنفيذي لمحلية كرري الأستاذ أحمد مصطفى علي حملة الإصحاح البيئي لمكافحة نواقل الأمراض بسوق صابرين وذلك بحضور مدير إدارة النظام الصحي بالمحلية دكتور حمد النيل حيدر حمد النيل وبعض القيادات.

وشملت الحملة عملية الرش الرزازي والضبابي أيضا لمحاربة الذباب والباعوض هذا ولقد وجه المدير التنفيذي لمحلية كرري ببذل المزيد من الجهود لترقية الجوانب الهندسية والصحية ومنع الذبيح الغير مشروع .

من جانبه أكد مدير إدارة النظام الصحي أن إدارته تبذل جهودأ مقدرة لمكافحة نواقل الأمراض ببعض الأسواق في إطار الخطة والبرامج الموضوعة عبر الرش الرزازي والضبابي.

في السياق قام المدير التنفيذي لمحلية كرري الأستاذ أحمد مصطفى علي يرافقه مدير إدارة النظام الصحي بزيارة تفقدية لمستشفى النو.

وقدم دكتور جمال الطيب العبيد المدير العام لمستشفى النو تنويرا حول الإصابات التي وصلت المستشفى جراء القصف المتعمد من المليشيا لاحياء المواطنين ومستشفى النو كما وقف على الدمار الذي لحق بمسجد المستشفى.