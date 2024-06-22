سياسية
المنسق العام لحكومة إقليم دارفور يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد محمد صديق
قدم المنسق العام لحكومة إقليم دارفور بولاية نهر النيل، الأستاذ معتصم يوسف كمبو، واجب العزاء لأسرة الشهيد محمد صديق خلال زيارته لمحلية المتمة، برفقة جنرالات القوة المشتركة بشندي اللواء يحى صدام، واللواء بشرى ممثل حركة العدل والمساواة السودانية، والنقيب عبدالعظيم من استخبارات الفرقة الثالثة مشاة بشندي.
وأشاد المنسق العام خلال كلمته أمام الحضور بمآثر وبطولات الشهيد محمد صديق، مشيدًا بتفانيه وإخلاصه وحبه للوطن حتى استشهاده دفاعًا عن العرض والوطن.
كما نقل تعازي حاكم إقليم دارفور، السيد مني اركو مناوي، لأسرة الشهيد بشكل خاص وللشعب السوداني عامة في هذا المصاب الجلل.
ومن جهته رحب والد الشهيد محمد صديق بالزيارة والذي تحدث نيابة عن الأسرة حيث شكر الوفد على الزيارة. وثمن الادوار التي ظلت تلعبها حكومة إقليم دارفور المتمثلة في حاكم الإقليم ومنسق حكومة الإقليم وقيادات القوة المشتركة.
مؤكدا أن الأسرة لن تكون حزينة لفقد إبنها لأنه رحل في سبيل الدفاع عن أرض السودان وصون كرامته وحفظ حقوق مواطنيه.
سونا
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