المنسق العام لحكومة إقليم دارفور يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد محمد صديق

قدم المنسق العام لحكومة إقليم دارفور بولاية نهر النيل، الأستاذ معتصم يوسف كمبو، واجب العزاء لأسرة الشهيد محمد صديق خلال زيارته لمحلية المتمة، برفقة جنرالات القوة المشتركة بشندي اللواء يحى صدام، واللواء بشرى ممثل حركة العدل والمساواة السودانية، والنقيب عبدالعظيم من استخبارات الفرقة الثالثة مشاة بشندي.

وأشاد المنسق العام خلال كلمته أمام الحضور بمآثر وبطولات الشهيد محمد صديق، مشيدًا بتفانيه وإخلاصه وحبه للوطن حتى استشهاده دفاعًا عن العرض والوطن.

كما نقل تعازي حاكم إقليم دارفور، السيد مني اركو مناوي، لأسرة الشهيد بشكل خاص وللشعب السوداني عامة في هذا المصاب الجلل.