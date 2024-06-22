منظمة هيومن رايتس ووتش: الفشل العالمي في محاسبة المسؤولين عن جرائم مماثلة قبل عقدين من الزمن يشجع الجناة على تكرارها

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش بأنه يعاني المدنيين بالسودان من الجوع نتيجة لعرقلة إيصال المساعدات والخدمات الأساسية من قبل القوات المسلحة والدعم السريع.

– الفشل العالمي في محاسبة المسؤولين عن جرائم مماثلة قبل عقدين من الزمن يشجع الجناة على تكرارها

– ندعو إلى ضرورة إجراء تحقيقات دولية مستقلة في الانتهاكات المرتكبة من قبل جميع الأطراف