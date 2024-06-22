سياسية
منظمة هيومن رايتس ووتش: الفشل العالمي في محاسبة المسؤولين عن جرائم مماثلة قبل عقدين من الزمن يشجع الجناة على تكرارها
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش بأنه يعاني المدنيين بالسودان من الجوع نتيجة لعرقلة إيصال المساعدات والخدمات الأساسية من قبل القوات المسلحة والدعم السريع.
– الفشل العالمي في محاسبة المسؤولين عن جرائم مماثلة قبل عقدين من الزمن يشجع الجناة على تكرارها
– ندعو إلى ضرورة إجراء تحقيقات دولية مستقلة في الانتهاكات المرتكبة من قبل جميع الأطراف
– نؤكدة على أهمية ولاية بعثة تقصي الحقائق ونناشد جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لدعمها واتخاذ تدابير عاجلة لحماية المدنيين من الفظائع.
الجزيرة – السودان
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