سياسية
ميليشيا الدعم السريع تقتل المخرج الإذاعي (علاء الدين علي) أثناء دفاعه عن النفس والعرض
قتلت قوة من مليشيا الدعم السريع، المخرج بإذاعة ود مدني، علاء الدين علي محمد أثناء دفاعه عن نفسه وعرضه، بعد أن استباحت المليشيا لمنطقته (عسير) بمحلية جنوب الجزيرة، وأسفر الهجوم عن عدد من الضحايا والإصابات.
يُـذكر أنّ الراحل زوج المذيعة التلفزيونية، أميمة سعيد.
ونعاه عدد كبير من زملائه الإعلاميين، مشيرين إلى نبل أخلاقه وطِيب خِصَالِه، مُندِّدين السلوك الإجرامي الذي تتبعه المليشيا مع المُواطنين العُـزّل.
صحيفة السوداني
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