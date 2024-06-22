مبارك الفاضل يرحب بدعوة الآلية التابعة للاتحاد الأفريقي للحوار السياسي السوداني والمبادرة المصرية

أعرب تحالف التراضي الوطني بقيادة مبارك الفاضل عن ترحيبه بدعوة الآلية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي للحوار السياسي السوداني على مرحلتين، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع تحضيري بمقر الاتحاد في إثيوبيا خلال الفترة من 10 إلى 15 يوليو المقبل.

كما أعرب عن ترحيبه بإعلان الحكومة المصرية عن استضافة مؤتمر يجمع جميع القوى السياسية السودانية.