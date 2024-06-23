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اللجنة السيادية لعلاج جرحي معركة الكرامة تشيد بحكومة النيل الابيض

2024/06/23
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كوستي

أكد الأستاذ عمر الخليفة عبد الله، والي ولاية النيل الأبيض، على تسخير جميع إمكانيات الولاية لمعالجة جرحى ومصابي معركة الكرامة وتقديم الرعاية الصحية لهم. كما أشار إلى جهود حكومة الولاية في توفير الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للمستشفيات الحكومية والعسكرية والشرطية، لتسهيل العمل في العمليات الجراحية لجميع المصابين الذين وصلوا إلى الولاية من كافة محاور العمليات.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك مع اللجنة السيادية العليا لعلاج ورعاية جرحى معركة الكرامة، في زيارتها للولاية يوم السبت بقيادة الدكتور محمد شريف، بهدف دعم وإسناد وتفقد الجرحى والمصابين في الولاية، بحضور الدكتور الزين سعد آدم، وزير الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف بالولاية، وقادة الأجهزة الأمنية والشرطية.

استمع الوالي لشرح مفصل عن أهداف اللجنة والغرض من الزيارة، واستعرض الأدوار الكبيرة التي قامت بها حكومة الولاية منذ اندلاع الحرب لدعم القطاع الصحي في الولاية، من خلال عمل مشترك منسق ومنظم بين وزارة الصحة والمؤسسات الصحية العسكرية والشرطية.

وجدد الوالي تأكيده التام علي إكمال كافة المشروعات الخاصة بالمستشفيات بالولاية لتقديم الخدمات والرعاية الصحية لجرحي ومصابي معركة الكرامة والمصابين و المواطنين الذين أصيبو في هذه المعركة.
من جهته أعرب الدكتور محمد شريف رئيس وفد اللجنة السيادية العليا لعلاج ورعاية جرحي معركة الكرامة عن سعادته للتنسيق الجيد ما بين الأجهزة الأمنية والصحية بالنيل الابيض لعلاج مصابي معركة الكرامة واجراء العمليات الجراحية اللازمة لهم.
وقال إن اللجنة تلمست احتياجات الولاية في هذا الجانب بهدف توفيرها باسرع ما يمكن وتمني ان تحذو جميع الولايات حذو ولاية النيل الأبيض لتوفير العلاج والرعاية الكاملة لمصابي وجرحي معركة الكرامة.
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سونا

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