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سعر الجنيه المصري مقابل الجنيه السوداني ليوم الإثنين
تشهد الأسواق انخفاض قيمة الجنيه السوداني مقابل أسعار العملات المختلفة ووصل سعر الجنيه المصري مقابل الجنيه السوداني يوم الإثنين 1 يوليو 2024 نحو 40.50 جنيهاً سودانياً وفق رصد “كوش نيوز” للأسواق .
وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) ببعض مدن السودان، سجل الدولار في السوق الموازي 1920.00 جنيهاً.
بورتسودان (كوش نيوز)
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