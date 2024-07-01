سعر الجنيه المصري مقابل الجنيه السوداني ليوم الإثنين

تشهد الأسواق انخفاض قيمة الجنيه السوداني مقابل أسعار العملات المختلفة ووصل سعر الجنيه المصري مقابل الجنيه السوداني يوم الإثنين 1 يوليو 2024 نحو 40.50 جنيهاً سودانياً وفق رصد “كوش نيوز” للأسواق .

وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) ببعض مدن السودان، سجل الدولار في السوق الموازي 1920.00 جنيهاً.

بورتسودان (كوش نيوز)