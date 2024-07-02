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سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الثلاثاء
اعلن بنك الخرطوم نشرة أسعاره لشراء وبيع العملات الأجنبية في السودان ليوم الثلاثاء، الموافق 2 يوليو 2024م. وجاءت أسعار الدولار كما يلي.
سعر الدولار في بنك الخرطوم
التحويل
1820.00 جنيه للشراء.
1833.65 جنيه للبيع.
النقد
1820.00 جنيه للشراء.
1833.65 جنيه للبيع.
الخرطوم (كوش نيوز)
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