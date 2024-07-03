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سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني ليوم الأربعاء
أعلن بنك الخرطوم نشرة أسعاره لشراء وبيع العملات الأجنبية في السودان ليوم الأربعاء، الموافق 3 يوليو 2024م. وجاءت الدرهم الإماراتي كما يلي.
سعر الدرهم الاماراتي في بنك الخرطوم
التحويل
500.78 جنيه للشراء.
504.55 جنيه للبيع.
النقد
500.78 جنيه للشراء.
504.55 جنيه للبيع.
بورتسودان (كوش نيوز)
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