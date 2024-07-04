سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الخميس

اعلن بنك الخرطوم نشرة أسعاره لشراء وبيع العملات الأجنبية في السودان ليوم الخميس، الموافق 4 يوليو 2024م. وجاءت أسعار الدولار كما يلي.

سعر الدولار في بنك الخرطوم

التحويل

1820.00 جنيه للشراء.

1833.65 جنيه للبيع.

النقد

1820.00 جنيه للشراء.

1833.65 جنيه للبيع.

بورتسودان (كوش نيوز)