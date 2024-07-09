سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الثلاثاء

اعلن بنك الخرطوم نشرة أسعاره لشراء وبيع العملات الأجنبية في السودان ليوم الثلاثاء، الموافق 9 يوليو 2024م. وجاءت أسعار الدولار كما يلي.

سعر الدولار في بنك الخرطوم

التحويل

1840.00 جنيه للشراء.

1853.80 جنيه للبيع.

النقد

1840.00 جنيه للشراء.

1853.80 جنيه للبيع.

بورتسودان (كوش نيوز)