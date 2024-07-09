سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني ليوم الثلاثاء

أعلن بنك الخرطوم نشرة أسعاره لشراء وبيع العملات الأجنبية في السودان ليوم الثلاثاء، الموافق 9 يوليو 2024م. وجاءت الدرهم الإماراتي كما يلي.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك الخرطوم

التحويل

506.28 جنيه للشراء.

510.09 جنيه للبيع.

النقد

506.28 جنيه للشراء.

510.09 جنيه للبيع.

بورتسودان (كوش نيوز)