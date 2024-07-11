رياضية
منتخب الشباب السوداني يكسب منتخب الناشئين الجزائري بهدفين
كسب المنتخب السوداني للشباب تحت (20) سنة تجربته التحضيرية الثانية في معسكره التحضيري بالجزائر أمام منتخب الناشئين الجزائري بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما أمس بملعب البليدة في إطار تحضيرات شباب صقور الجديان للبطولة العربية وتصفيات زون شرق ووسط إفريقيا (سيكافا) المؤهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية أحرز هدفي المنتخب السوداني العثيمين شمس الدين وعمار الماحي.
وكان الجهاز الفني لمنتخبنا قد خاض المباراة بتشكيلة ضمت عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات السابقة بقيادة عبد الباسط عثمان (في حراسة المرمى) ومحمد إدريس واحمد محمود ومحمد حسن ومحمد معاوية وعبد الإله الحاج وعمار الماحي ووهيب شندي ومحمد عبد المتعال وعصام الدين حسن والعثيمين شمس الدين.
وقدم شباب صقور الجديان مباراة رفيعة المستوى وظهروا بمستويات فنية كبيرة وفرضوا سيطرتهم الميدانية على زمام المباراة وأضاعوا العديد من الفرص امام المرمى.
من جهته وصف الكابتن محمد إبراهيم عوض الله المدرب العام لشباب صقور الجديان التجربة بالمفيدة وقال المنتخب الجزائري للناشئين منتخب مؤسس ويلعب كرة تكتيكية وقدم لنا تجربة مفيدة وقال بأنهم أشركوا عدد من العناصر التي لم تشارك في المباريات السابقة وظهروا بمستويات جيدة مؤكدا بأنهم سيعملون على آداء عدد من الوديات لإكمال الجاهزية الفنية والبدنية.
سونا
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