الهلال والمريخ يواجهان وصيف ومتصدر الدوري الليبي في الدور التمهيدي من أبطال إفريقيا

يواجه نادي الهلال السوداني وصيف الدوري الليبي في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا ، ومن المنتظر أن يواجه الفائز المتأهل من مواجهة سان بيدرو الإيفواري ورينجرز السيراليوني.

ووضعت قرعة الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا نادي المريخ السوداني في مواجهة بطل الدوري الليبي، ويواجه المتأهل الفائز من مواجهة الجيش الملكي المغربي وريمو ستارز النيجيري.

رصد وتحرير – “النيلين”