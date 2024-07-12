عوّار يُوشك أن يكون زميلا لِبن زيمة

يوشك اللاعب الدولي الجزائري حسام عوّار على الانضمام إلى النجم كريم بن زيمة، وفقًا لتقارير صحفية إيطالية صدرت يوم الخميس.

عوّار، الذي يبلغ من العمر 26 عامًا، مرتبط بعقد مع نادي روما الإيطالي يمتد من صيف 2023 حتى صيف 2028. إلا أن المدرب الحالي دانييلي دي روسي أبلغه بأنه خارج خططه التكتيكية لموسم 2024-2025، مما يدفع اللاعب الجزائري إلى البحث عن فريق جديد.

وتبدي إدارة نادي اتحاد جدة السعودي استعدادها لدفع مبلغ 15 مليون يورو للحصول على خدمات عوّار، وقد يرتفع هذا الرقم مع إضافة امتيازات أخرى لم تُفصح عنها صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية.

يجدر بالذكر أن فريق اتحاد جدة يضم النجم كريم بن زيمة حتى صيف 2026، ويتقاطع مسار عوّار وبن زيمة في نقطة تخرجهما من مدرسة أولمبيك ليون الفرنسي.

الشروق الجزائرية