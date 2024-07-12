والد الأمين جمال: نجلي أفضل من ميسي

وجه منير نصراوي، والد الأمين جمال لاعب منتخب إسبانيا، رسالة صادمة إلى ليونيل ميسي.

الأمين جمال، البالغ من العمر 16 عامًا، خطف الأنظار مؤخرًا بتألقه مع فريق برشلونة واستمر في جذب الانتباه بتألقه مع منتخب إسبانيا في بطولة يورو 2024.

حطم اللاعب ذو الأصول المغربية عدة أرقام قياسية في يورو 2024، أبرزها كونه أصغر لاعب يسجل هدفًا في بطولة دولية كبرى (كأس العالم أو اليورو) بعمر 16 عامًا و362 يومًا.

انتشرت في الأيام الماضية صورة للأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، وهو يحمل الأمين جمال عندما كان رضيعا عام 2007.

وفي تصريحات لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، تحدث والد الأمين جمال عن تلك الصورة وقال: “هل تسببت تلك اللقطة في حصول الأمين جمال على البركة من ميسي؟ ربما ما حدث هو العكس”.

وأوضح: “هذه الصورة من الصدف التي تحدث في الحياة”.

وأضاف: “بالنسبة لي ابني هو الأفضل في كل شيء ليس فقط في كرة القدم، بل أيضا كشخص، إنه طفل مبارك من الله وهذا أمر مهم للغاية ويجب تقديره”.

وتابع: “كنت أعلم من وهو صغير أنه سيكون نجما، فالأب يعرف ذلك، ويريد أي أب أن يكون ابنه الأفضل”.

وأتم: “أتمنى له الأفضل في الحياة والمستقبل، وآمل أن يفوزوا ببطولة أوروبا، ونصبح جميعا أبطالا”.

جريدة الرياض