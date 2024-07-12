لم يمهله القدر كثيرا، أحمد شوبير من “سلطان زماني” إلى الخروج الكبير

خرج أحمد شوبير من المشهد الإعلامي الرياضي بقرار من مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الخميس، بسبب مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاص بالشركة، وإثارة الرأي العام. ووضعت الشركة المتحدة احترام الرأي العام المصري في مقدمة أولوياتها.

لاقى القرار ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث رحب الكثيرون بقرار إقالة شوبير وإنهاء التعاقد معه.

في مفارقة قدرية ملفتة، كان شوبير قد ظهر منذ أسابيع في بودكاست مع الإعلامي الأردني لطفي الزعبي عبر منصة المشهد، وتحدث حينها عن أنه يعيش “سلطان زمانه” في قنوات أون تايم سبورتس، مؤكداً أن الكرة ستبقى دائماً “مع شوبير”، في إشارة إلى مسمى برنامجه الشهير.

تحدث شوبير في البودكاست بثقة لا محدودة عن وضعه، ولكن القدر لم يمهله سوى أسابيع قليلة، وجاء قرار خروجه من المشهد الإعلامي بعد مخالفته القواعد المهنية في معالجة القضايا الأخيرة التي شهدتها الساحة الرياضية.

بهذا القرار، تم تجريد شوبير من تقديم برنامج “ملعب أون تايم” وبرنامجه الإذاعي على أون سبورت إف أم، ليواجه الآن مصيراً مجهولاً. يبدو أن الوقت قد حان للراحة التامة بعيداً عن الكاميرات والأضواء بعد سنوات طويلة قاربت الـ 25 عاماً قضاها على رأس الإعلام الرياضي في مصر، قدم خلالها العديد من البرامج على قنوات مثل دريم، مودرن سبورت، التلفزيون المصري، صدى البلد، وأخيراً قنوات أون تايم سبورتس.

لا يعرف إن كان شوبير سيذهب لقضاء إجازة مفتوحة أم سيكون هناك وجهة جديدة بعد فترة من الزمن، قد تكون مثلا قناة mbc التي تضم الآن كلا من: مدحت شلبي، وإبراهيم فايق، ومهيب عبد الهادي.

الإعلامي الرياضي أحمد شوبير بدأ مسيرته عقب الاعتزال مباشرة كحارس مرمى النادي الأهلي في عمر الـ 37 عاما، حيث عمل في بدايته معلقا رياضيا، وبزغ نجمه في التعليق على كأس الأمم الإفريقية 1998 التي فاز بها المنتخب الوطني في بوركينا فاسو، ثم بعدها بفترة بدأ تقديم البرامج الرياضية، وكان من أشهرها “الكرة في دريم” على شاشة قناة دريم، ثم توالت تجاربه في قنوات: مودرن سبورت، ومودرن كورة، وصدى البلد، وأون تايم سبورتس، وإذاعة أون سبورت إف إم.

بوابة فيتو