الأهلي يصعق بيراميدز بقاضية جديدة

حقق الأهلي، فوزا مثيرا على حساب ضيفه بيراميدز (3-2)، الجمعة، على إستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة ال14 للدوري المصري.

تقدم الأهلي بهدف الفلسطيني وسام أبو علي في الدقيقة (17)، ثم تعادل الكونغولي فيستون مايلي في الدقيقة (25) لصالح بيراميدز، ثم أحرز أحمد سامي هدف التقدم في الدقيقة (51) لصالح الضيوف.

وانتفض الأهلي وسجل هدف التعادل في الدقيقة (64 من ضربة جزاء) عن طريق وسام أبو علي، ثم أحرز البديل محمد مجدي “أفشة” هدف الفوز في الدقيقة (86) بذكريات هدفه الشهير ب”القاضية” في مرمى الزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا 2020.

ورفع الأهلي، رصيده بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر إلى 60 نقطة من 24 مباراة محتلا المركز الثاني، بينما توقف رصيد بيراميدز بقيادة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش عند 68 نقطة من 28 مباراة.

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